Come ogni anno, nella ricorrenza del disastro di Linate, Casalgrande ha ricordato tra le vittime, con partecipazione e dolore, Giuseppe Bertacchini, allora 46enne, titolare della Tecno Sider: un concittadino che non è mai stato dimenticato. Domenica pomeriggio il sindaco Giuseppe Daviddi ha partecipato alla cerimonia ufficiale di commemorazione che si è tenuta a Milano presso la basilica di Santa Maria della Passione.

L’8 ottobre è un giorno tragico per l’aviazione civile italiana. Sono passati 22 anni dal disastro dell’aeroporto di Linate: erano le 8 quando sulla pista si scontrarono un piccolo Cessna da turismo e un aereo di linea scandinavo, un Md87 della compagnia Sas, che dopo l’impatto finì contro un hangar dello scalo prendendo fuoco.

Morirono in 118: i quattro a bordo del Cessna, 110 tra passeggeri e componenti dell’equipaggio dell’aereo scandinavo e quattro dipendenti della Sea, addetti allo smistamento bagagli, al lavoro nell’hangar.

I familiari delle vittime hanno lottato, in tutti questi anni, per arrivare alle sentenze definitive su quella strage e per promuovere un impegno costante a favore della sicurezza negli aeroporti.

Giovedì 12 alle 18,30 al Parco Linate di Dinazzano si terrà una cerimonia commemorativa aperta a tutta la cittadinanza.