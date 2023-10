Diverse iniziative animeranno il prossimo fine settimana a Castelnovo Monti e nelle frazioni. Domenica 15 ottobre va in scena nel centro di Felina, dalle ore 9, la Festa del marrone: Per tutta la giornata saranno organizzati stand gastronomici, esposizione e vendita prodotti tipici. Alle 12 polenta, gnocco fritto e specialità locali. Durante la giornata ci sarà l’accompagnamento musicale della Banda di Felina.

Nell’ambito dell’evento, si svolgerà anche la manifestazione podistica Felina di corsa, 4° Memorial “Ivan Fioroni”, una corsa non competitiva ludico – motoria. Il ritrovo per le iscrizioni sarà in via Kennedy 32/a dalle ore 8, mentre la partenza della gara alle 10. Il percorso si svolgerà su un circuito di circa 11 km prevalentemente sterrato, su sentieri e carraie nei dintorni di Felina con partenza e arrivo presso il Ristorante Aquila Nera e con il passaggio sotto alla Torre del Castello e alla Big Bench sul monte Fosola. Previsti due punti ristoro. Tempo massimo di percorrenza 3 ore. Per informazioni: 349 0703902 (in caso di forte maltempo la manifestazione sarà annullata).

Sempre domenica 15 ottobre alla Pietra di Bismantova si terrà la seconda edizione di Una montagna di salute, percorso a tappe enogastronomico all’insegna del gusto, della salute e della consapevolezza. Si partirà dal parcheggio di piazzale Dante per poi arrivare alla sommità della Pietra, con la presenza di Giovanni Provoli, della nutrizionista Laura Magnani e di Mario Attolini.

Per informazioni: 329 4969959, 329 9238089, www.unamontagnadisalute.it, info@unamontagnadisalute.it.