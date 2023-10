Donazione straordinaria al Fondo di comunità metropolitano in favore dei territori colpiti dall’alluvione di maggio. Lo scorso 30 settembre al teatro des Mazades di Tolosa si è tenuto il concerto “Toulouse pour l’Italie”, organizzato dalla rivista franco-italiana RADICI, in collaborazione con Comune e Città metropolitana di Tolosa, il cui incasso è stato interamente devoluto per l’emergenza: in totale 16 mila euro.

La consigliera delegata al Welfare metropolitano Sara Accorsi ha partecipato alla serata. Il sindaco Matteo Lepore ha voluto assicurare con un videomessaggio la presenza dell’amministrazione per rafforzare il gemellaggio tra Comune di Bologna e Comune di Tolosa, attivo dal 1981, e attestare la riconoscenza verso l’iniziativa.

Lepore e Accorsi hanno inviato una lettera di ringraziamento a Rocco Femia, fondatore e direttore della rivista “Radici”.

“Scriviamo per attestarle la gratitudine che tutta la comunità metropolitana bolognese ha verso la cittadinanza di Toulouse che ha partecipato al concerto ‘Toulouse pour l’Italie’. Come già abbiamo avuto modo di dire in occasione del concerto, la serata ci ha fatto avvertire i battiti di quel cuore disegnato dalla medievale pianta urbana della città di Toulouse ed è stata linfa per fortificare le radici della nostra comunità colpita dalle frane e dall’alluvione”. La donazione “è stata il sorprendente suggello della forte vicinanza già dimostrata nell’organizzazione curata e sapiente del concerto e nell’accoglienza ricevuta. Quanto seminato con il concerto ‘Toulouse pour l’Italie’ sia la premessa per future collaborazioni e scambi socioculturali italofrancesi a sostegno delle nostre comunità!”.