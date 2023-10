L’attività istituzionale della Polizia di Stato è costantemente attenta nella tutela della pubblica sicurezza, agendo in nome della legge ed esercitando compiti e funzioni al servizio del cittadino, sollecitandone la collaborazione.

La costante vigilanza ed il monitoraggio del traffico veicolare, impegna le pattuglie della Polizia Stradale sia nella verifica del rispetto delle norme comportamentali definite dal codice della strada, sia al controllo e al possesso dei requisiti psicofisici ed abilitativi richiesti dai conducenti dei veicoli; nonché nella repressione dei comportamenti illeciti posti in essere da parte degli utenti della strada.

Il 7 ottobre scorso, in occasione di un controllo effettuato sull’Autostrada del Sole nel territorio del Comune di Modena, il personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord intimava l’alt ad un’autovettura con a bordo cinque persone. Dopo aver inizialmente desistito all’ordine, il veicolo veniva successivamente fermato nell’area di servizio Secchia Est. In fase di controllo gli operatori analizzavano i documenti relativi all’autovettura ed acquisivano le generalità delle persone presenti a bordo. Nella circostanza si accertava che le stesse erano dirette a Reggio Emilia per assistere all’evento calcistico Reggiana-Bari.

Tuttavia, da un certosino controllo effettuato in un secondo momento dagli operatori di Polizia, attraverso l’analisi delle fonti aperte, risultava che uno di loro aveva dichiarato falsamente le proprie generalità, presentando il documento di un’altra persona, al fine di eludere una misura cautelare consistente nell’obbligo di dimora nel comune di Bari con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e firma.

L’uomo, pertanto, veniva prontamente denunciato all’Autorità per sostituzione di persona ex art. 494 c.p., per aver falsamente attestato le proprie generalità ex art. 495 c.p. e segnalato alla Questura di Bari per inottemperanza dell’obbligo di dimora.