Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di personale della Guardia di Finanza, hanno svolto un servizio ad alto impatto nel territorio di Carpi finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Tutte le pattuglie impiegate si sono concentrate nel centro storico, estendendo capillarmente il monitoraggio anche nella prima periferia cittadina e nei parchi, in particolare nel parco di Bracciano, parco Ospedale, parco via Peruzzi, parco via Fassi, parco via Benassi, parco di via Alghisi, parco della Resistenza, parco delle Rimembranze e piazzale delle piscine. Il servizio, coordinato dal Dirigente del Commissariato, ha proceduto altresì al controllo amministrativo e degli avventori presso alcuni esercizi pubblici, al fine di verificare la frequentazione e il rispetto delle norme e delle previste autorizzazioni amministrative.

I titolari di un bar e di un esercizio commerciale ubicati rispettivamente in via Pezzana e in via Ciro Menotti sono stati sanzionati dalla Guardia di Finanza per la violazione di norme tributarie. All’esito dell’attività venivano identificate 57 persone e controllati 25 veicoli in due posti di controllo effettuati sulle principali arterie di ingresso e uscita dalla città.