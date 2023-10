Punto prelievi di Mirandola, da lunedì 16 ottobre via all’attività nella nuova sede al Centro Servizi

Gli spazi di via Smerieri sono pronti ad accogliere i cittadini: una collocazione temporanea, in attesa della conclusione dei lavori per la ristrutturazione della sede presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, prevista per fine anno