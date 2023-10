A partire da lunedì 16 ottobre saranno disponibili anche a Reggio Emilia il vaccino anti-influenzale e il vaccino COVID-19 aggiornato con la nuova variante.

La stagione influenzale 2023-2024 sarà ancora caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e del COVID 19 per cui anche il Ministero della Salute ha sottolineato con forza l’importanza di effettuare entrambe le vaccinazioni.

LA VACCINAZIONE ANTI-INFLUENZALE è raccomandata e gratuita per:

persone con malattie croniche, di ogni età,

donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto,

persone ricoverate in strutture per lungodegenti di ogni età,

medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali

persone di età pari o superiore a 65 anni.

familiari e contatti di persone ad alto rischio (badanti, assistenti domiciliari),

persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, personale di pubblica assistenza, volontari in ambito socio-sanitario)

donatori di sangue,

insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo,

personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali,

personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento, veterinari pubblici e privati, trasportatori di animali vivi, macellatori),

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni e persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta.

LA VACCINAZIONE COVID-19 può essere richiesta ed è gratuita per tutti, raccomandata prioritariamente alle categorie di cittadini individuate nella circolare ministeriale:

persone over 60;

fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni;

ospiti delle strutture per lungodegenti;

donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento;

operatori sanitari e sociosanitari.

Il richiamo con il vaccino aggiornato è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione). Qualora per valutazioni cliniche o altri motivi si rendesse necessaria la vaccinazione prima dei 6 mesi, ci dovrà essere una distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti ‐ Covid più recente.

Si prevede l’utilizzo di una dose di vaccino aggiornato Pfizer anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario).

Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione o senza storia di infezione pregressa da Sars‐CoV‐2, sono previste, invece, 3 dosi (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda).

DOVE ANDARE PER VACCINARSI CONTRO L’INFLUENZA E COME PRENOTARE

dal proprio Medico di Medicina Generale : tutte le persone di età superiore o uguale ai 65 anni e le persone di qualunque età con patologia cronica;

: tutte le persone di età superiore o uguale ai 65 anni e le persone di qualunque età con patologia cronica; nelle FARMACIE che aderiscono alla campagna : tutte le persone rientranti nelle categorie indicate che abbiano già fatto nelle passate stagioni almeno una volta la vaccinazione antinfluenzale;

: tutte le persone rientranti nelle categorie indicate che abbiano già fatto nelle passate stagioni almeno una volta la vaccinazione antinfluenzale; negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica: per tutte le altre categorie per le quali la vaccinazione è indicata è possibile richiedere la vaccinazione compilando il modulo disponibile sul sito Internet dell’AUSL www.ausl.re.it Gli uffici dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia invieranno via SMS le indicazioni dell’appuntamento con data, ora e sede di vaccinazione negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presenti in tutti i Distretti.

per tutte le altre categorie per le quali la vaccinazione è indicata è possibile richiedere la vaccinazione compilando il modulo disponibile sul sito Internet dell’AUSL www.ausl.re.it Gli uffici dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia invieranno via SMS le indicazioni dell’appuntamento con data, ora e sede di vaccinazione negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presenti in tutti i Distretti. negli ambulatori dei Servizi di Pediatria di Comunità dell’Azienda USL: I bambini con patologia cronica di età inferiore ai 14 anni che riceveranno direttamente l’appuntamento per la Vaccinazione dai Servizi di Pediatria

dell’Azienda USL: I bambini con patologia cronica di età inferiore ai 14 anni che riceveranno direttamente l’appuntamento per la Vaccinazione dai Servizi di Pediatria dai Pediatri di Libera scelta: su richiesta per bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni

DOVE ANDARE PER VACCINARSI PER COVID-19 E COME PRENOTARE