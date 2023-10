L’Amministrazione comunale ha incontrato nei giorni scorsi Ute Pausch, vice presidente del Club Italiano Marktredwitz per consegnare il cartello della Città di Castelfranco Emilia da installare nella cittadina tedesca, con cui è attivo un gemellaggio da ben 26 anni.

Alla consegna del cartello hanno partecipato la Vicesindaco Nadia Caselgrandi, l’Assessora ai Gemellaggi e Patti di Amicizia Rita Barbieri, l’Assessora all’Europa Sarah Testoni e l’Assessora alla Promozione del Territorio Silvia Cantoni.

“Questo gemellaggio vuole continuare a rappresentare, anche dopo tanti anni, la base di contatti e incontri tra i cittadini e cittadine, per creare sempre nuove attività nell‘ambito culturale, sociale ed economico. La Città di Castelfranco e quella di Marktrevitz con questo scambio simbolico si rinnovano inoltre la promessa di sostegno reciproco in caso di disastri ed emergenze straordinarie” commenta l’Assessora Rita Barbieri.

Nel 2022 Marktredwitz e Castelfranco Emilia hanno festeggiato 25 anni del gemellaggio, una ricorrenza in occasione della quale è stato pubblicato un libretto che riporta queste parole: “I rappresentanti delle due città sono consapevoli che l’idea europea di una convivenza pacifica in libertà e prosperità per tutti può dare frutti solo se i popoli d’Europa si uniscono”.

“L’Amministrazione è volta favorevolmente verso una comunità globale – continua l’Assessora Barbieri -. Le relazioni con l’Europa e l’ampliamento dei gemellaggi rappresentano una visione centrale del futuro della nostra comunità”.