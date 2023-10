Nella giornata di domani, martedì 17 ottobre, dalle 9 alle 16, verrà chiuso il sottopasso di via Respighi, con conseguente interruzione della circolazione, per consentire la sostituzione delle pompe sommerse che evitano l’allagamento dell’infrastruttura.

Lo scorso 29 agosto, a causa di piogge intense, infatti, le pompe erano andate in blocco e il sottopasso si era allagato. Nei giorni successivi le pompe erano state ripristinate in modo provvisorio in attesa dell’intervento di sostituzione.