A seguito di diverse segnalazioni provenienti da cittadini della zona nord-est della città, la Polizia locale di Reggio Emilia ha arrestato un ventiduenne per possesso illegale di sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi.

Da diversi giorni i cittadini, residenti in zona, segnalavano al Comando un’attività sospetta in un palazzo del loro isolato dove, in un appartamento, vi era una continua frequentazione di giovani. A quel punto è stata avviata un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica, che ha visto gli agenti del nucleo Anti-degrado, in abiti borghesi, intervenire nel pomeriggio di martedì 3 ottobre presso l’abitazione del giovane, dove hanno dato esecuzione ad un Decreto di perquisizione.

Tale intervento ha portato al rinvenimento di quasi un chilo di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, oltre ad un ingente quantitativo di denaro e di materiale necessario al confezionamento e alla vendita di dosi al dettaglio. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere in attesa dell’udienza di convalida. Ancora una vola la collaborazione tra il Comando di Polizia locale e i cittadini ha dato esito importante e positivo.