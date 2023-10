Per l’inaugurazione della nuova Stagione di prosa del Teatro Duse di Bologna, che aprirà ufficialmente domani, 20 ottobre alle 21 con ‘La locandiera’ di Carlo Goldoni. Nel ruolo di Mirandolina Sonia Bergamasco, alla regia Antonio Latella. Lo spettacolo replica il 21 ottobre (ore 21) e il 22 ottobre (ore 16).

In questo nuovissimo allestimento firmato dal Teatro Stabile dell’Umbria, Latella mette in luce la forza rivoluzionaria e politica di un testo che vede per la prima volta una protagonista femminile, emblema di emancipazione e simbolo di un cambiamento che segnerà tutta la drammaturgia a venire.

Info: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it