Hanno impiegato ore i Vigili del fuoco, sul posto con squadre da Bologna, San Lazzaro, Medicina e Imola, per estinguere un incendio che ieri intorno alle 16:00 ha interessato un’abitazione di via Rinieara a Castel San Pietro Terme. Le fiamme hanno riguardato il tetto in legno di tutta l’abitazione. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i Carabinieri.