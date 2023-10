Ieri intorno alle 15:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di un’autovettura a seguito di incidente stradale lungo via San Carlo, a Castel San Pietro Terme, all’altezza del ponte sopra l’autostrada. Coinvolto un solo veicolo con a bordo una persona. Sul posto 118 e Polizia Locale.