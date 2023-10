Si è conclusa in questi giorni la posa delle nuove panchine sul rialzato di piazza dei Martiri, in sostituzione di quelle esistenti: sono 19 costituite, da un semplice elemento parallelepipedo in pietra d’Istria di Orsera (di 200 o 130 centimetri), poggiato su una coppia di sostegni in acciaio inox ancorati a terra; sopra il piano in pietra è stata installata una seduta con schienale, realizzata in doghe di legno color naturale, tranne che alle due estremità della piazza, dove i blocchi sono sprovvisti di seduta e schienale allo scopo di rafforzare la continuità con gli elementi di arredo negli spazi limitrofi (corsi Fanti e Alberto Pio).

L’esigenza di sostituirle, si legge nella Relazione tecnica del progetto, «nasce da un duplice obiettivo: favorire il processo di socializzazione» che si sviluppa spontaneamente lungo il rialzato rimuovendo le vecchie panchine caratterizzate da una seduta contrapposta» cioè con uno schienale in comune per cui i fruitori erano «posizionati schiena contro schiena»; e «conferire unitarietà agli elementi di arredo urbano in Centro Storico» dove «si è adottata la medesima tipologia di seduta» con o senza schienale (corsi Alberto Pio, Fanti, Cabassi e Roma).

Un altro strumento volto a favorire la socializzazione è raggiunto in alcune punti attraverso la collocazione ruotata delle sedute, di fronte o perpendicolari l’una all’altra: quattro “piazzole” con gli elementi corti, «anche per la necessità di conservare sul lato del portico uno spazio adeguato al transito dei mezzi di soccorso nelle giornate di giovedì e sabato, quando la piazza è per intero occupata dei banchi del mercato».

Caratteristica innovativa e qualificante del progetto è anche la flessibilità: tecnica, perché ogni elemento è rimodulabile aggiungendo o togliendo o girando seduta e schienale; ma anche funzionale, perché la parte senza accessori consente di sedersi in varie direzioni.

L’importo complessivo dell’intervento è 99mila euro Iva inclusa, comprensivo anche della modifica dei cestini porta rifiuti e relativi accessori, di prossima installazione.

Le panchine rimosse potranno essere utilizzate in altri luoghi della città.