TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha invitato i leader arabi a tenere un vertice di emergenza per fermare l’operazione militare israeliana sulla Striscia di Gaza e affrontare le sfide regionali e internazionali. L’appello è stato lanciato ieri sera nel discorso pronunciato all’inizio della riunione del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), il cui testo è stato pubblicato oggi dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”.

Abu Mazen ha dichiarato: “Chiedo ai fratelli e alle sorelle, ai leader dei paesi arabi, di tenere un vertice arabo d’emergenza per fermare questa brutale aggressione contro il nostro popolo palestinese e la nostra causa, per affrontare le sfide regionali e internazionali e per fare tutto ciò che consentirà al nostro popolo di rimanere nella propria terra e di porre fine all’occupazione del territorio del nostro Stato, con Gerusalemme come capitale”.

