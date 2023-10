Nei ricordi di Emiliano Bigica il Lecce Beretta al Ricci l’ultima volta aveva lasciato in bocca un sapore amaro considerando che gli costò la finale di campionato.

Campionato che a onor di cronaca poi il Lecce finse laureandosi campione.

Oggi l’allenatore neroverde si è preso tre punti e una piccola vendetta sportiva, grazie alle reti di Russo e Caragea che hanno permesso la vittoria, anche alla luce di un rigore generosissimo per non dire inesistente concesso ai salentini.

Da registrare il ritorno in campo di Moriano dopo l’infortunio alla caviglia che si è reso utile alla casa per venti minuti e l’infortunio di Falasca, unico neo in una domenica più che positiva.

Claudio Corrado