I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 19enne egiziano, senza fissa dimora e disoccupato. È successo il 26 ottobre scorso intorno alle 20:00, durante i servizi anti droga nelle zone della movida bolognese. Alla vista del 19enne che si stava aggirando in via Petroni con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati e dopo averlo identificato, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 22,49 grammi e due banconote da 10 euro.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 19enne, gravato da precedenti di polizia, è stato trattenuto in attesa del processo. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 19enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (tre volte a settimana), in attesa della sentenza che è stata posticipata.