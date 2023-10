Inizialmente nuvoloso con precipitazioni residue sui rilievi appenninici, localmente a carattere temporalesco, in attenuazione. Dalla tarda mattinata ampie schiarite ad iniziare dalle zone di pianura, mentre permangono addensamenti lungo i rilievi.

Temperature pressoché stazionarie nei valori minimi, compresi fra 13 e 18 gradi; in lieve diminuzione le massime comprese tra 20 e 22 gradi; valori ancora superiori alla media climatologica. Venti moderati o forti sud-occidentali su rilievi e Romagna, in attenuazione a partire dal settore occidentale dal pomeriggio. Mare molto mosso, con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)