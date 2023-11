Un nuovo intervento per la promozione del commercio di vicinato e 10mila euro a disposizione delle piccole e medie attività del territorio castelnovese.

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività commerciali di prossimità, erogati dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone per un minimo di 500 euro e un massimo di 1500 euro, a fronte di uno o più servizi offerti alla comunità, quali la consegna gratuita degli acquisti a beneficio dei soggetti anziani o fragili, l’applicazione di uno sconto sul prezzo di alcune categorie di beni e servizi in favore di coloro che sottoscrivono la tessera della biblioteca comunale, l’applicazione di uno sconto sul prezzo di alcune categorie di beni e servizi in occasione di eventi del territorio e durante il mese di dicembre per le promozioni del Natale, servizi o iniziative commerciali proposte dagli esercenti. Le azioni promozionali termineranno il 31 dicembre 2023.

L’iniziativa è dedicata a esercizi commerciali che svolgano attività di vendita di vicinato al dettaglio, alimentare o non alimentare, sul territorio di Castelnuovo Rangone, con superficie di vendita inferiore ai 250 metri quadrati. Le domande per partecipare al bando dovranno essere inviate entro le ore 13 del 13 novembre, tramite l’indirizzo pec territorio.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it.

“Con questo intervento vogliamo sostenere il nostro commercio locale, che si trova a far fronte all’aumento dei costi e alla concorrenza delle vendite on line di grandi gruppi. I negozi di vicinato sono importantissimi per i servizi che offrono alla cittadinanza e sono un presidio che migliora la qualità della vita del nostro territorio” spiega Daniela Sirotti Mattioli, Vicesindaca di Castelnuovo Rangone con delega a Economia di vicinato e commercio.