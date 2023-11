Nel 105^ anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di Cavriago organizza la tradizionale Cerimonia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, con momenti di riflessione ed omaggio presso i monumenti ai caduti presenti in paese.

Alle ore 10.00, da piazza don Dossetti, il Corteo si recherà al Cimitero Napoleonico dove lo scorso anno sono state svelate tre lapidi dedicate a tre soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale e sepolti presso il Cimitero stesso: si tratta di Salvatore Privitelli, caduto a 21 anni, facente parte del 20° Rgt. Ftr, di Vizzini (CT), Giovanni Re caduto a 17 anni, facente parte del 66° Rgt. Ftr, di Montanaso Lombardo (LO) e Silvio Mazzocchi caduto a 26 anni, facente parte del 111° Rgt. Ftr., di Castel di Casio (BO).

Successivamente il corteo proseguirà per i Cippi di Villa Aiola e Quaresimo, per il Cimitero e si fermerà presso il Monumento dedicato al Generale Reverberi in Pianella.

Verso le ore 11.00 si tornerà in piazza Dossetti alla presenza delle autorità locali, dell’Associazione Alpini sezione di Cavriago e ANPI Cavriago: qui la Sindaca ricorderà innanzi ai due monumenti i Caduti insieme ad una rappresentanza di studenti della scuola secondaria “Galilei”.