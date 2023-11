Si rinnova sabato 4 e domenica 5 novembre l’appuntamento con “Formigine Dolce Europa e antichi sapori”, festa giunta alla 15esima edizione organizzata in centro storico da Pro Loco Formigine con il patrocinio del Comune. Protagonista dell’evento sarà come sempre il dolce mattone più lungo d’Italia, che quest’anno raggiungerà il record di ben 50 metri contro i 45 dello scorso anno. Il taglio inaugurale si terrà domenica alle ore 9.45 in piazza Calcagnini alla presenza del Sindaco Maria Costi.

Nel corso della due giorni sono poi in programma altre iniziative ormai consolidate e dedicate a grandi e piccoli. Sabato a partire dalle 14.30 si terrà la settima edizione della gara di sfogline per l’incoronazione, da parte della restyling chef Simonetta Garelli, della miglior rezdora e miglior rezdor in grado di fare la sfoglia più tonda e più bella, mentre alle 16 sono in programma musica e balli con la Pro Loco. Domenica alle 14.30 l’appuntamento è poi con l’undicesima edizione di Kitchen Kids, il laboratorio di pasticceria per bambini e ragazzi da 4 a 12 anni per imparare a preparare dolci e fragranti biscotti.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente uno stand di Pro Loco con gnocco fritto e tortellini da passeggio.

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile rivolgersi al numero 339 2543483.