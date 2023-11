Il commercio diventa motore per promuovere cultura, arte e bellezze naturali, e per valorizzare l’identità dei territori, anche attraverso interventi di arredo urbano in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di cittadini e turisti.

Sono 36 i progetti presentati dagli enti locali in base alla legge regionale sulla riqualificazione della rete commerciale delle città (la numero 41), che hanno ottenuto dalla Regione contributi per 4 milioni di euro, su una spesa complessiva di 6 milioni e 53mila e 700 euro.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Commercio, Andrea Corsini, assegna in particolare contributi di un milione di euro – su una spesa complessiva di 1 milione e 430mila – a 18 iniziative di promozione e marketing del territorio e 3 milioni di euro – su una spesa complessiva di 4.536.509 euro – a 18 progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e di mercato.

Da un lato, quindi, iniziative di valorizzazione commerciale dei centri storici come quelli Ravenna, Faenza, e Reggio Emilia o di valorizzazione territoriale tra più comuni, come tra Castenaso e San Lazzaro (Bo), video promozionali e turistici, rassegne musicali o eventi enogastronomici che mettono in primo piano le tipicità del territorio, dall’altro opere di arredo urbano per rendere non solo più belle le aree commerciali, ma per favorire anche una maggiore socializzazione.

“Vogliamo dare una nuova vita alle aree dedicate al commercio dei nostri paesi e città- commenta Corsini- per farle diventare sempre più punti di aggregazione sociale capaci di attrarre cittadini e turisti. Luoghi moderni, anche dal punto di vista delle nuove tecnologie, belli e identitari. Dopo l’approvazione della nuova legge di settore, l’obiettivo è quello di spingere sull’innovazione al servizio delle persone, con attenzione massima all’impatto e alla sostenibilità”.

“Abbiamo bisogno di potenziare l’offerta e valorizzare le tante proposte in modo strutturato- chiude l’assessore- per dare forza a tutto il territorio e anche per rilanciare, con il commercio, il turismo di prossimità, agganciando il mercato nazionale e internazionale che ruota attorno alle città d’arte”.

In particolare, in ogni provincia sono stati finanziati 4 progetti: due di promozione e marketing e altrettanti di riqualificazione delle aree commerciali e mercatali.

Ai progetti di promozione e marketing è stato assegnato un contributo di circa 69,93 % delle spese ammissibili, mentre a quelli di riqualificazione di aree commerciali e mercatali, sono stati assegnati contributi pari al 70%, elevato all’80% per i Comuni montani e al 90,88% per i Comuni alluvionati.

I contributi sono stati finanziati ancora attraverso la legge regionale 41, in attesa dell’attuazione della nuova legge regionale in materia per la valorizzazione e riqualificazione della rete commerciale del territorio (LR. 12/2023), recentemente approvata.