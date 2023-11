Nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 novembre, gli agenti della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti per un furto presso un’ottica sita in via Crispi da parte di quattro donne tutte straniere.

Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza gli agenti appuravano che le donne erano salite a bordo di un’auto di colore rosso e riuscivano a intercettarle in via Roma.

Alla vista delle Volanti, i quattro soggetti scendevano dal mezzo e tentavano di allontanarsi frettolosamente in direzione via Emilia San Pietro ma venivano immediatamente fermate dagli operatori.

Contemporaneamente, gli operatori inseguivano l’auto dalla quale erano scese le quattro donne che veniva immediatamente fermata in viale Piave con a bordo un quinto soggetto, un 31enne straniero con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Dopo aver accompagnato tutti i soggetti coinvolti presso i locali della Questura, le quattro donne, una 56 enne, una 40enne, una 36enne e una 25enne tutte pregiudicate, venivano trovate in possesso di borse modificate con all’interno delle schermature artigianali in modo tale da impedire l’attivazione delle barriere antitaccheggio presenti all’uscita degli esercizi commerciali.

Durante le perquisizioni effettuate ai soggetti e all’autovettura che li trasportava, gli operatori riuscivano a rinvenire due paia di occhiali, una quarantina di capi di abbigliamento, sette profumi di varie marche ed una borsa per un valore complessivo di oltre 3.000 euro.

Al termine degli accertamenti di rito e in virtù di quanto accaduto, le quattro donne venivano tratte in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, mentre il 31enne che guidava l’autovettura è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e falsità materiale poiché all’atto dell’identificazione forniva una patente di guida falsa.