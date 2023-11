Bologna può essere la casa futura di tanti nuovi “talenti”. Con questa convinzione la Città metropolitana e il Comune di Bologna hanno rafforzato il servizio talenti del progetto Bologna for Talent, finanziato dalla regione Emilia-Romagna e ora lanciano una campagna per portare sul territorio nuovi ingegneri e ingegnere, in stretto legame con il sistema imprenditoriale.

La nuova campagna di Bologna for Talent nasce infatti dal fabbisogno sempre maggiore espresso dalle imprese di reperire lavoratori e lavoratrici qualificati, nello specifico ingegneri, in quanto risorse chiave a elevata specializzazione di conoscenze e competenze di difficile reperimento nel territorio. Il target è stato identificato attraverso interviste mirate alle imprese che hanno aderito al servizio e utilizzando lo strumento Skills Intelligence Emilia-Romagna, che raccoglie i dati su competenze e profili professionali ricercati dalle imprese dell’Emilia-Romagna.

Per la promozione è stato realizzato il video “Bologna Your Future Home” che presenta il territorio bolognese nella sua dinamicità lavorativa e di offerta culturale e per il tempo libero. Il video sarà diffuso attraverso i canali social dei partner di progetto, con una sponsorizzazione ad hoc su LinkedIn.

Tutto questo è reso possibile grazie all’attività sinergica condotta in questi anni con la Regione Emilia-Romagna. La Giunta regionale ha infatti recentemente approvato il progetto presentato dalla Città metropolitana di Bologna e dal Comune di Bologna, al quale hanno dato il supporto Confindustria Emilia Area Centro, CNA Associazione di Bologna, Bologna University Business School, Università di Bologna e Alleanza delle Cooperative Italiane di Bologna, sul bando Progetti per la sperimentazione di servizi di accoglienza e attrazione di talenti ad elevata specializzazione nei contesti locali. L’importo assegnato al servizio Bologna for Talent è di 216 mila euro, per il biennio 2024-2025. Ciò consentirà, in continuità con quanto avviato a partire dal 2021 e tuttora in corso, di consolidare il servizio rafforzando l’attività di accoglienza e accompagnamento per talenti a elevata specializzazione che vengono assunti dalle imprese locali e per i loro familiari, e per quei talenti a elevata specializzazione interessati a identificare un’opportunità di carriera nel territorio metropolitano, che entrano in contatto con partner istituzionali e non, quali ad esempio l’It-ER info desk di regione Emilia-Romagna.

Il servizio collaborerà inoltre con il costituendo Sportello per la Residenzialità in Appennino, un’azione inserita nell’ambito delle politiche per l’attrattività dell’appennino bolognese, sperimentando alcune azioni di accompagnamento nell’area attigua al Centro Ricerche Enea Brasimone e collaborerà con il Circondario imolese per l’attuazione – da parte del Circondario – di azioni specifiche di attrazione e retention di talenti a elevata specializzazione.

Bologna for Talent è il servizio gratuito di Città metropolitana e Comune di Bologna che per rafforzare e sostenere il proprio sistema economico, punta a favorire l’attrazione e trattenere talenti. Bologna for Talent si inserisce nella cornice di BIS – Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione della Grande Bologna, lo spazio di incontro tra imprese, amministrazioni e realtà dell’innovazione che mirano a sviluppare sinergie e progettualità condivise in grado di consolidare e rafforzare l’innovazione del sistema economico metropolitano.

Le informazioni sono disponibili sul sito www.investinbologna.it/Home/Per_i_talenti; per maggiori approfondimenti è possibile scrivere a: fortalent@cittametropolitana.bo.it