Poco dopo la mezzanotte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input della centrale operativa del 112, sono intervenuti in via Fratelli Cervi a Pieve Modolena, curando un sopralluogo di furto presso il distributore denominato Metanauto.

Sul posto i carabinieri hanno accertato che ignoti malviventi, previa effrazione di una porta, sono entrati nel box uffici del distributore asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, danaro contante per alcune centinaia di euro. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta, il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.