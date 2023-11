Si sono tenuti a Milano i “Campionati Startup Your Life 2023 dell’educazione finanziaria e imprenditorialità”, organizzati dalla Banking Academy di ESG Italy che hanno coinvolto studentesse, studenti e docenti, provenienti da tutta Italia.

Sono state coinvolte le 8 classi che nell’anno scolastico 2022/2023 hanno partecipato al programma Start Up Your Life per allenare le proprie competenze finanziarie ed imprenditoriali nell’ambito di percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

I partecipanti hanno preso parte a laboratori esperienziali su intelligenza artificiale, fintech, analisi dati, digitalizzazione, sostenibilità, pagamenti digitali, imprenditorialità, uso consapevole del denaro confrontandosi con manager della banca.

A moderare i lavoratori i consulenti di Jam, il progetto di The European House – Ambrosetti che mette in dialogo giovani e aziende per costruire il futuro del lavoro e partner dei Campionati Start Up Your Life.

Nel corso dell’evento sono stati premiati i migliori 8 progetti realizzati dalle classi di 8 diverse scuole superiori.

Tra le scuole vincitrici, al primo posto nel Contest per il percorso di Imprenditorialità, la 4A-LES dell’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca di Bologna

I premi prevedono, per ogni classe vincitrice, un Co-creation Lab dedicato, per lavorare a diretto contatto con gli esperti dei temi trattati nei loro Project Work e con manager UniCredit e imprese del territorio. Parteciperanno Manni Sipre Group, Reynaldi, Pastificio Di Martino, Acquaviva S.p.A.

“Sono convinta che la Banca oggi svolga un ruolo cruciale e di grande responsabilità nel supportare il progresso delle comunità in cui operiamo, ed è proprio per sostenere tale progresso che promuoviamo da oltre 9 anni, attraverso la Banking Academy di ESG Italy, percorsi di educazione finanziaria, rivolgendo una particolare attenzione ai giovani” ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit. “Vedere la nostra sede piena di studenti e sapere che abbiamo contribuito ad accrescere le loro competenze, avvicinandoli a tematiche economiche, imprenditoriali e di sostenibilità ci rende particolarmente orgogliosi e fiduciosi per il futuro”.

Per sostenere la crescita delle competenze finanziarie e imprenditoriali nel nostro Paese, UniCredit offre alle scuole superiori italiane, da 9 anni, il Programma “Start Up Your Life” sviluppato dalla Banking Academy di ESG Italy, grazie al quale ogni anno vengono raggiunti in media 30.000 studenti, 500 scuole superiori e 2.000 docenti.

Nell’ultima edizione il programma Start Up Your Life ha generato:

34% l’incremento medio delle conoscenze sui temi trattati (educazione finanziaria, imprenditoriale e sostenibilità) rispetto all’inizio del percorso

77% delle studentesse coinvolte ha dichiarato di essersi avvicinata alle materie economiche e finanziarie grazie a questo percorso

75% delle studentesse e degli studenti coinvolti ha mostrato una maggiore consapevolezza su tematiche di sostenibilità ambientale e sociale alla fine del percorso

La nuova edizione 2023\2024, partita i primi di ottobre, oltre a percorsi validi ai fini PCTO, proporrà percorsi brevi nell’ambito dell’educazione civica, contenuti interattivi ispirati al “cooperative learning”, project work collaborativi per allenare le competenze trasversali, game interattivi sulla gestione del denaro nelle diverse fasi della vita, grazie alla collaborazione con il partner Another Brick, società specializzata nella creazione di percorsi di sviluppo personale e professionale attraverso l’engagement e la gamification.

Punto fermo del programma restano i volontari di competenza, dipendenti ed ex dipendenti di UniCredit attivi nell’ambito della Banking Academy di ESG Italy che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per contribuire all’inclusione sociale dei giovani attivando le leve della conoscenza e della consapevolezza. I volontari sono coinvolti nelle attività per facilitare l’apprendimento degli studenti e la realizzazione dei project work. Gli ex dipendenti della Banca fanno oggi parte di Unigens, l’Organizzazione di Volontariato che li unisce in numerose iniziative a beneficio dello sviluppo sociale del territorio, nell’ambito dell’educazione finanziaria e del supporto all’accesso al credito.