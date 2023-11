Tre incontri con i cittadini, tre momenti per andare all’ascolto delle esigenze, delle priorità e dei bisogni della comunità, prima di andare a impostare il bilancio per il 2024. Il sindaco di Correggio Fabio Testi e l’assessore al Bilancio e Patrimonio Martina Catellani incontreranno i cittadini in tre assemblee pubbliche che si terranno nel mese di novembre.

Si comincia mercoledì 8 Novembre a Canolo alle 20:30 alla polisportiva “La Canolese”.

Gli altri appuntamenti sono invece in programma martedì 14 novembre a Palazzo dei Principi sempre alle 20:30; ed infine mercoledì 15 novembre al Circolo Arci di Lemizzone, ancora alle 20:30.

“Prima di incontrare i cittadini – ha spiegato l’assessore Catellani – faremo un passaggio con sindacati e associazioni di categoria, per sentire il loro punto di vista. Poi, con questi tre incontri pubblici, ci mettiamo all’ascolto dei cittadini che avranno l’occasione di dire la loro su quelle che sono le priorità della nostra comunità e per farci sapere cosa si aspettano dall’amministrazione per i prossimi anni. Ci auguriamo che siano serate partecipate per potere capire aspettative e bisogni della nostra comunità”.