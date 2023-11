È stato inaugurato oggi alla presenza di Nicole e Luciano Ferrarini e dei generosi sponsor un innovativo software per la Radioterapia Oncologica del Santa Maria Nuova che completa le funzionalità dell’acceleratore lineare True Beam in dotazione al reparto.

Il dispositivo aiuterà i pazienti che si sottopongono a trattamento radioterapico a controllare il movimento respiratorio nel corso dei trattamenti radianti.

La tecnica Breath-Hold Radiotherapy, radioterapia a respiro trattenuto, trova applicazione nel trattamento di tumori della regione toracica e dell’addome superiore, con particolare efficacia nel tumore della mammella sinistra e nel tumore polmonare, in quanto favorisce il raggiungimento preciso della massa tumorale a salvaguardia dei tessuti sani circostanti, in particolare del cuore.

L’importante donazione a favore di Apro ETS, associazione da sempre al fianco della Radioterapia, è stata possibile attraverso l’appuntamento di gala organizzato lo scorso 11 ottobre da Nicole Ferrarini in memoria della madre Graziella Azzolini Ferrarini.

Nell’occasione è stata rinnovata la generosità di amici e sostenitori che accompagnano da anni la famiglia Ferrarini nel realizzare progetti a sostegno della sanità reggiana. I quattro sponsor della serata sono stati: Gs Brands di Graziano Sassi, Carrozzeria 2S di Simone Stella, Olmedo e Corradini Ingranaggi .

Al momento inaugurale erano presenti Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale, Cinzia Iotti, direttrice della Struttura di Radioterapia Oncologica, oltre a Giovanni Fornaciari, Presidente di Apro ETS.

Giovanni Fornaciari ha voluto ringraziare in prima persona Nicole Ferrarini per il grande impegno profuso, senza dimenticare gli sponsor che hanno contribuito tanto generosamente, sottolineando come “Grazie a questa nuova dotazione tecnologica il reparto di Radioterapia compie un ulteriore passo avanti nel miglioramento delle terapie a servizio dei pazienti oncologici”.

“Questa donazione conferma la fiducia e il supporto del mondo imprenditoriale nei confronti della sanità pubblica reggiana e, in particolare, a favore del miglioramento delle cure dei pazienti più fragili” ha commentato Giorgio Mazzi “La Radioterapia del Santa Maria Nuova, da sempre una delle più qualificate a livello nazionale, grazie a questo strumento potrà garantire un’ancora più accurata erogazione delle dosi e una maggiore precisione dei trattamenti”.

Un ringraziamento particolare agli sponsor anche da parte di Nicole Ferrarini, che si è congedata rilanciando alla prossima iniziativa: “Un ringraziamento particolare da parte mia agli amici sponsor, alle delegazioni sportive e alla mia meravigliosa famiglia che è sempre al mio fianco e mi supporta in queste iniziative così importanti. Arrivederci al prossimo anno”