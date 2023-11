Si intitola Prendetevi la luna il primo dei tre appuntamenti della Stagione 2023|24 sull’interiorità umana legata alla contemporaneità, che vede lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet al suo debutto al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 11 novembre alle ore 21.00.

Conosciuto dal pubblico per la divulgazione della sua professione per mezzo dei suoi testi e anche grazie alle numerose partecipazioni in trasmissioni televisive, Crepet porta in scena uno spettacolo – che ha già registrato a Bologna il tutto esaurito – tratto dal suo ultimo libro Prendetevi la luna. Un dialogo tra generazioni, pubblicato da Mondadori.

I biglietti per lo spettacolo Prendetevi la luna sono esauriti. Per informazioni la biglietteria del Teatro Celebrazioni