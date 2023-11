Arriva sabato 11 al Comunale la versione teatrale di “L’attimo fuggente’’, il film di Peter Weir su un insegnante di lettere negli Usa del 1959 e i suoi studenti, ai quali trasmette valori e ispirazione attraverso l’insegnamento della poesia: una storia di fantasia, scritta da Tom Schulman, che però 34 anni dopo l’uscita della pellicola continua ad appassionare generazioni di spettatori. Anche a teatro, se l’allestimento in programma nel fine-settimana, secondo appuntamento della stagione di prosa 2023-’24, è in scena da tre anni, con una rinnovata compagnia che vede Luca Bastianello nel ruolo del protagonista: l’anticonvenzionale professor John Keating, immortalato sul grande schermo dall’epocale interpretazione di Robin Williams (e in Italia anche dal magistrale doppiaggio di Carlo Valli), fra inviti al « Carpe Diem » e saluti con « O Capitano! Mio Capitano! ».

Insieme a Bastianello un gruppo di giovani attori, per vivere o rivivere insieme la vicenda di Dead Poets Society, cioè “La setta dei Poeti Morti”, vero titolo con cui nel 1989 il film fu distribuito in tutto il mondo – tranne che in Italia, dove appunto fu ribattezzato ‘’L’attimo fuggente’’ forse ritenendo poco attraente il titolo vero. Un’opera molto premiata, che valse fra gli altri riconoscimenti anche l’Oscar all’autore per la miglior sceneggiatura originale. L’adattamento teatrale fu curato dallo stesso Schulman nel 2016, mentre la regia dello spettacolo in scena a Carpi è firmata da Marco Iacomelli, regista associata Costanza Filaroni (durata circa 90 minuti, atto unico). Sabato il sipario si aprirà alle 21, domenica 12 (secondo turno di prosa) alle ore 16.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato in dicembre per indisposizione di un interprete). Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), mail incarpi@comune.carpi.mo.it.it tel. 059649255; sito https://teatrocomunale.carpidiem.it