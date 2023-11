Buon cibo, prodotti per tutti i gusti, tanto divertimento: ecco le parole d’ordine della Fiera di San Martino di domenica 12 novembre a Vezzano sul Crostolo.

In realtà i festeggiamenti per San Martino 2023 inizieranno già nelle serate che precedono la Fiera con “Pinnacolo di San Martino” il 10 novembre alle ore 20.30, al Circolo Puccini, organizzato da Vezzano e Dintorni ProRE e con la “Cena di San Martino” sabato 11 novembre alle ore 20.00, presso la Sala San Martino, organizzata dal Circolo don Primo Mazzolari.

Tante le novità in Fiera, a comunicare dalle quattro aree gastronomiche con menù per tutti i gusti: in Piazza della Vittoria “Made in Germany” a cura degli amici di Friolzheim e “Osteria San Martino” gestita dal Centro Sociale I Giardini per proseguire con il “Ristoro a metà” dei giovani della Polisportiva La Vecchia nella zona della Palestra Comunale fino ad arrivare alla zona sportiva di Via Tintoria con “Mordi e fuggi” dell’US Vezzano e del Circolo don Primo Mazzolari.

Anche sul fronte intrattenimento non mancano le novità. In particolare nel pomeriggio la Strana coppia di Radio Bruno e Dream Makers show “riscalderanno” l’atmosfera con un pomeriggio di risate e musica.

Ecco il programma nel dettaglio.

Alle ore 9.00 apertura del mercato che si estenderà da Piazza della Libertà alla zona sportiva di Via Tintoria.

Dalle ore 9.30 prenderà vita la “Piazza degli antichi mestieri” in Piazza della Libertà mentre, a partire dalle ore 10.00, in diverse aree della Fiera, i bambini di tutte le età troveranno sicuramente qualcosa che fa per loro: dalla “La Fiera dei piccoli” mercatino di giochi e libri usati al “Il libro salvato” e stand del libro nel Parco Mulino Boni, negli spazi della pista polivalente di Via Tintoria i giochi in legno e non di “C’erano una volta i giochi … ” e “Il grillò” per provare il brivido della velocità a pedali, per concludere con il Parco Paride Allegri, tra la Biblioteca e la Palestra, con il “Battesimo della sella” con ponetti e asinelli, il “Giro con pony in carrozza” e “Scocca la tua freccia”.

L’appuntamento del mattino con “Sport in Fiera” è alle ore 10.00 presso la Palestra Comunale con le partite di minibasket femminile e alle 15.30 con le esibizioni di danza, step e pattinaggio artistico.

Alle ore 10.30 l’inaugurazione della XVIII Fiera di San Martino in Piazza della Libertà – alla presenza delle autorità e degli amici di Friolzheim – cui seguirà alle ore 11.00, in Sala Civica, la presentazione del libro ed inaugurazione dell’omonima mostra fotografica di Daniela Dall’Aglio “Il Paese: Vezzano sul Crostolo in piazza”.

Venendo poi al pomeriggio alle ore 14.30, nel parcheggio della Palestra Comunale, “Dream Makers Show” con musical, stunt action, cosplayers a sorpresa, make up show e balli per tutti mentre alle ore 15.00 in Biblioteca “Giochi da tavolo e di società per tutte le età”.

E per un pomeriggio in allegria, dalle ore 15.00, nella zona sportiva di Via Tintoria, è il momento di “Pomeriggio in Fiera in compagnia della Strana coppia di Radio Bruno”: divertimento assicurato!