È Carmen Sagliano, 46 anni, impiegata, esponente di Modena Civica, la nuova assessora del Comune di Modena nominata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli dopo la revoca delle deleghe ad Anna Maria Lucà Morandi. A Sagliano il sindaco ha assegnato le deleghe su Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale. La delega al Patrimonio rimane al sindaco.

La nuova assessora sarà presente alla seduta di giovedì 16 novembre del Consiglio comunale.

“Con la nuova assessora – spiega il sindaco Muzzarelli – abbiamo condiviso l’attenzione per i valori di riferimento dell’associazione nella quale è impegnata, che fa del civismo il suo dato caratterizzante. Tra i suoi compiti c’è quello di completare presto il percorso della revisione del Regolamento sulla partecipazione territoriale, raccogliendo così il testimone da Anna Maria Lucà Morandi che voglio ringraziare per il lavoro svolto in questi due anni”.

Originaria di Napoli, Sagliano (all’anagrafe registrata come Carmela, ma conosciuta come Carmen) vive nel Modenese dal 2000 (attualmente risiede a Nonantola), è vedova dallo scorso anno e ha due figli di 17 e 19 anni. Diplomata come perito commerciale, è impiegata amministrativa all’Acer e amministratrice condominiale; recentemente ha ripreso gli studi iscrivendosi a Giurisprudenza a Unimore.

Con l’impegno in Modena Civica, fin dalla nascita dell’associazione, è alla sua prima esperienza politica. In passato ha svolto attività sindacale nella Rsu dell’Azienda casa dell’Emilia-Romagna dove si occupa anche di rappresentare la proprietà pubblica nelle assemblee condominiali.

In Modena Civica in questi anni ha seguito, in particolare, i temi legati alla partecipazione e alle opportunità per i giovani di fare esperienze formative, anche al di fuori della scuola e all’estero.