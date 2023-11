È stato pubblicato l’avviso pubblico del Comune di Bologna per la programmazione condivisa degli usi temporanei da attivare nelle aree esterne dell’Ex Caserma Masini e per la definizione del relativo modello di gestione.

Il percorso di programmazione avrà come obiettivi l’emersione, la verifica e la composizione degli usi temporanei da attivare negli spazi esterni dell’Ex Caserma Masini, di cui il Comune ha acquisito la disponibilità.

Attraverso il percorso si andranno ad individuare in particolare le modalità più opportune per la gestione degli spazi anche avvalendosi della sperimentazione di approcci nuovi in grado di contemperare fluidità d’uso, piena accessibilità, sostenibilità economica e chiara suddivisione, nella relazione collaborativa tra Amministrazione e comunità, di oneri e responsabilità.

Per aderire al percorso di programmazione condivisa è necessario compilare il modulo disponibile a questo link entro il 3 dicembre.

Le realtà interessate a partecipare al percorso di programmazione condivisa avranno la possibilità di visionare gli spazi esterni dell’Ex Caserma Masini sabato 25 novembre 2023 alle 14.30, quando è in programma un sopralluogo pubblico.

Sono invitati a partecipare singoli cittadini e cittadine e tutte le realtà del Terzo Settore, di cittadinanza attiva e i gruppi informali interessati.

Dopo un primo appuntamento pubblico di quest’estate, si è aperto un percorso collaborativo promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Fondazione Innovazione Urbana con l’obiettivo di definire insieme alle cittadine e ai cittadini gli usi temporanei degli spazi del cortile esterno dell’ex Caserma.

Il sopralluogo sarà quindi l’occasione per vedere insieme gli spazi esterni dell’ex Caserma Masini, guidati da alcune attività organizzate dal team di Fondazione Innovazione Urbana, e iniziare a immaginare insieme le possibili iniziative e azioni di animazione territoriale e socio-culturale da mettere in campo.

Il punto di ritrovo per il sopralluogo è in via Orfeo 46 (davanti al passo carrabile).

Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo entro venerdì 24 novembre alle 12.

Quello del sopralluogo sarà l’ultimo appuntamento pubblico prima dell’avvio del percorso di programmazione condivisa con le realtà interessate a partecipare.

Per maggiori informazioni sul percorso

https://www.comune.bologna.it/partecipa/percorsi/laboratorio-ex-caserma-masini

masinitemporanea@comune.bologna.it