Il parco della “Cappuccina” sarà completato con alcuni interventi a favore della sicurezza e della socializzazione: verrà infatti potenziata l’illuminazione pubblica e saranno posizionate sedute (panchine); sarà inoltre realizzato un “percorso salute” con attrezzi sportivi illuminati per ottimizzare la prestazione fisica.

E’ prevista anche la realizzazione di fontane a colonna per erogare acqua potabile, e sarà potenziato l’impianto di videosorveglianza dell’area con due telecamere in rete con quelle della Polizia Locale.

Il tutto rientra nel progetto “Sicuri insieme”, che vede contributi dalla Regione all’Unione, e da questa al Comune di Carpi, per complessivi 57mila euro. La Giunta ha approvato una delibera in tal senso, per recepire i finanziamenti; con un successivo atto saranno approvati il progetto esecutivo e affidamento ed esecuzione dei lavori previsti dal progetto “Sicuri insiemi” nel Parco della Cappuccina.

Commenta Riccardo Righi, assessore all’Ambiente: « Siamo contenti di aver potuto cogliere questa opportunità di finanziamento che guarda ad arricchire il sistema degli spazi verdi pubblici, potendo anche dare risposta a sollecitazioni dei cittadini. Colgo l’occasione per ringraziarli dei suggerimenti ricevuti e per dire che stiamo lavorando di concerto con la Consulta per alcune migliorie sul sistema ecologico-ambientale del parco, che vedrà delle novità interessanti».