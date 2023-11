Domenica 19 novembre 2023 per festeggiare la Giornata Mondiale dell’albero a Cavriago verranno piantumate 89 essenze nel parco in zona Pianella: il ritrovo è alle 10.30 nel parcheggio di via Miselli.

“Le nostre città, affollate e sempre più urbanizzate, necessitano di un verde rigoglioso che non solo migliori l’aspetto estetico, ma promuova anche un ambiente più sano e sostenibile per tutti noi”, dichiara l’Assessore all’Ambiente Luca Brami.

“La riforestazione urbana non è quindi solo una questione di estetica paesaggistica; è una risposta concreta alle sfide ambientali e climatiche che il nostro pianeta affronta. Gli alberi assorbono anidride carbonica, riducono l’inquinamento dell’aria e offrono un rifugio naturale per la fauna locale. Inoltre, contribuiscono a mitigare gli effetti delle ondate di calore, migliorano la qualità dell’aria e aumentano il benessere psicofisico della popolazione.

Investire nella riforestazione urbana significa investire nel futuro della nostra comunità. È un impegno per una città più verde, più salubre e più sostenibile. Dobbiamo agire ora per garantire che le generazioni future possano godere di un ambiente urbano equilibrato e armonioso. Insieme, possiamo fare la differenza.

L’invito è quindi a partecipare all’iniziativa di domenica 19 novembre, insieme alle famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi di Cavriago, per promuovere uno stile di vita che rispetti e valorizzi il nostro ambiente. Solo con il nostro impegno collettivo possiamo costruire una città che prosperi, non solo oggi, ma per le generazioni a venire.”

Durante la mattina il perito agrario del Comune, Rossella Zangelmi, illustrerà ai presenti le modalità di messa a dimora e di cura delle piante.