Per il nono anno consecutivo la stagione teatrale del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano si realizza grazie alla collaborazione tra ATER Fondazione e il Comune. Ad aprire questa nuova stagione, lunedì 20 novembre sarà Ascanio Celestini che con il suo magnetico talento narrativo e le note composte da Gianluca Casadei, incontra la storia di San Francesco nel suo nuovo spettacolo “Rumba – L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”.

Celestini immagina la vita di Francesco oggi, come il santo vivrebbe la povertà nell’Italia contemporanea e chi sceglierebbe quale compagno di strada, per non essere semplicemente povero, ma servo dei poveri.

Info: Cinema Teatro Boiardo – Via XXV aprile, 3 Scandiano Tel. 0522/854355 – info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com – www.ater.emr.it