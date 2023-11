Saranno il giovanissimo violinista Nurie Chung e i “Solisti Filarmonici Italiani” con Federico Guglielmo primo violino concertatore, i protagonisti del prossimo concerto di musica classica, in programma domenica, 19 novembre. Il musicista sudcoreano, appena maggiorenne, e l’affermata formazione italiana eseguiranno un programma che prevede: “La Follia” (Corelli-Geminiani), “Vivaldi” (Vivaldi-Porena, 1988) e “Paganiniana”, suite per violino solista e orchestra dai “24 Capricci” per violino solo di Nicolò Paganini (Paganini-Molinelli, 2023)

Nurie Chung, classe 2005, è allievo di NamYun Kim al “Korea National Institute for the Gifted in Arts” di Seoul dal 2013. Oltre a numerose vittorie in patria, ha vinto il primo premio del “Piccolo Violino Magico” in Italia nel 2016, il primo premio in tutte le categorie del concorso Euroasia Young Violin 2016 in Giappone e il secondo al Concorso internazionale “Premio Paganini” di Genova nel 2021.

Quella dei “Solisti Filarmonici Italiani” è considerata tra le più importanti orchestre da camera del panorama internazionale, raccogliendo l’ultraventennale esperienza maturata prima con i “Virtuosi di Roma” poi con i ”Solisti Italiani”: suonano prevalentemente senza Direttore, e unici in Italia, si alternano i tutti i ruoli quali solisti, concertatori e prime parti.

Il concerto di domenica inizia come sempre alle ore 17.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato in dicembre per indisposizione di un interprete). Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), mail incarpi@comune.carpi.mo.it.it tel. 059649255; sito https://teatrocomunale.carpidiem.it