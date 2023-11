Da lunedì 20 novembre sono previste limitazioni al traffico lungo la Tangenziale Nord di Reggio Emilia, per consentire, da parte di Anas, i lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali. I lavori dureranno alcuni giorni, con eventuali ritardi in caso di maltempo.

Perciò dal 20 novembre ai primi di dicembre 2023, ad esclusione dei giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le 9 e 17, si istituisce, tra il chilometro 3 e il chilometro 6 dell’asse stradale in direzione Parma, il restringimento della corsia di marcia in tratti della lunghezza massima di un chilometro, con deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso del medesimo tratto, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

Il 23 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, si avrà l’istituzione, all’altezza dei primi 350 metri del percorso, la chiusura della rampa di accesso in Tangenziale in direzione Modena, con deviazione del traffico sulla viabilità alternativa lungo la corrispondente Via Emilia.