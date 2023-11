Nelle giornate del 21 e del 22 novembre, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, i reparti dei Carabinieri Forestali della provincia di Bologna, insieme ad Amministrazioni comunali, Istituti scolastici e Associazioni di Volontariato, hanno organizzato numerose iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale che hanno come momento fondamentale la messa a dimora di giovani alberi coltivati nei vivai del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano.

Si tratta di giovani piantine forestali appartenenti a specie autoctone che saranno piantate nei giardini di scuole, centri sociali e centri urbani (vedi elenco allegato); saranno coinvolti studenti e professori di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e anche Istituti superiori.

Tutte le piante forestali sono corredate di una fascetta con QR CODE per consentire la loro geolocalizzazione ed il conseguente inserimento nel portale www.unalberoperilfuturo.it. Dal sito sarà possibile monitorare le operazioni di messa a dimora e verificare nel tempo la quantità di anidride carbonica che sarà catturata dall’ambiente per realizzare un nuovo bosco urbano su tutto il territorio nazionale.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

11.2023 – ore 10.30/12.30 – Canale Navile “Bosco Linfa della Città”.

Risarcimenti e ampliamento del “Bosco: Linfa della città” lungo il Canale Navile insieme al Comune di Bologna, al Quartiere Navile e con la collaborazione degli studenti della scuola Primaria Acri di Bologna e dei volontari delle associazioni operanti sul torrente Navile. Le specie prevalenti che saranno piantate sono: farnie, ciliegi, frassini, aceri opali, ontani. Con l’occasione il reparto CC Forestale svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra. Saranno presenti autorità del Comune, del Quartiere e il Comandante del Gruppo CC Forestale di Bologna e Ferrara.

11.2023 – ore 10.30 – Bologna Giardino Pincherle

Piantumazione di un acero opalo e installazione di una targa in Bologna presso il Giardino Pincherle nel centro della città nell’ambito dell’iniziativa nazionale “L’albero cittadino” per sottolineare il contributo che può dare il verde urbano per la qualità di vita nelle città e l’impegno civico necessario per mantenere questi preziosi rifugi verdi nei centri delle città metropolitane. La piantumazione avverrà in presenza dell’Assessore al verde del Comune di Bologna, del Comandate della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna ed del Comandante del Gruppo CC Forestale di Bologna e Ferrara. Saranno presenti cittadini, volontari, alunni e docenti.

11.2023 – ore 9.30 – Bologna Centro Villa Ghigi

Partecipazione, come relatore, del Comandante del Nucleo CC Forestale di Bologna e Ferrara al Convegno “Alberi e Boschi: preziosi alleati nelle città in trasformazione” organizzato dalla fondazione Villa Ghigi, dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.

ALTO RENO TERME

11.2023 – ore 10.00 – Istituto Comprensivo Alto Reno Terme.

Piantumazione in Porretta Terme di un cerro presso i giardini dell’Istituto Comprensivo Alto Reno Terme insieme ad alunni e docenti. Con l’occasione il Nucleo CC Forestale di Alto Reno Terme svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).

GRIZZANA MORANDI

11.2023 – ore 11.00 – Scuola materna di Ponte di Grizzana Morandi.

Piantumazione di un ciliegio presso i giardini della Scuola materna della frazione Ponte di Grizzana Morandi insieme ai bambini e ai e docenti. Con l’occasione il CC Forestale di Castiglione dei Pepoli svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).

IMOLA

11.2023 – ore 10.00 – Centro Sociale Campanella

Piantumazione di un acero opalo ad Imola nell’ambito dell’iniziativa “Piantiamo la salute” in collaborazione con l’Associazione CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) Italia; la campagna organizzata dai reparti dei Carabinieri per la Biodiversità e Forestali si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni delle scuole e i cittadini sull’etica ambientale e sulle “malattie invisibili”. La piantumazione avverrà con la partecipazione dei Nuclei CC Forestali di Imola e di Castel del Rio e del Comune di Imola presso il Centro Sociale Campanella con la partecipazione degli ospiti del Centro Sociale e i bambini e le maestre della vicina scuole elementare e materna. Sarà presente il Cap. Sara Posi Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e del Nucleo CITES di Bologna.

LIZZANO IN BELVEDERE

11.2023 – ore 10.30 – Casa Forestale di Madonna dell’Acero

Piantumazione di un maggiociondolo nei pressi della sede operativa del CESEM/Meteomont Emilia-Romagna nel giardino della Casa Forestale di Madonna dell’Acero in collaborazione con il Comune di Lizzano in Belvedere e con il Parco del Corno alle Scale.

MONGHIDORO

11.2023 – ore 9.00 – Istruzione Superiore Ettore Majorana

Piantumazione di un cerro presso i giardini della sede di Monghidoro dell’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana insieme ad alunni e docenti. Con l’occasione il Nucleo CC Forestale di Monghidoro svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).

OZZANO DELL’EMILIA

11.2023 – ore 15.00 – Parco cittadino “Baita”.

Piantumazione di una farnia e di un acero opalo nel parco cittadino vicino alla “Baita” di Ozzano dell’Emilia insieme al Sindaco, ai bambini della Scuola materna Rodari e agli ospiti del Centro Sociale Anziani. Con l’occasione il Nucleo CC Forestale di Ozzano dell’Emilia svolgerà per gli alunni della scuola, con gli ospiti del Centro Sociale e con i cittadini intervenuti attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).

VALSAMOGGIA

11.2023 – ore 10.20 – Savigno, Scuola primaria Enrico Toti.

Piantumazione di un ciliegio presso i giardini della Scuola primaria Enrico Toti di Savigno – Valsamoggia insieme ad alunni e docenti. Con l’occasione il Nucleo CC Forestale di Valsamoggia svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).

VERGATO

11.2023 – ore 10.00 – Scuola primaria di Tolè

Piantumazione di un ciliegio, un corniolo e di un acero opalo presso i giardini della Scuola primaria di Tolè dell’Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi insieme ad alunni e docenti della scuola e al Vice sindaco del Comune di Vergato. Con l’occasione il reparto CC Forestale svolgerà per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra (Progetto: Un albero per il futuro).