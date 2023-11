Oggi, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna e il Gruppo di Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna, hanno piantato un acero opalo e installato una targa in legno che riporta il nuovo articolo 9 della Costituzione presso il Giardino Pincherle nel centro della città nell’ambito dell’iniziativa nazionale “L’albero cittadino” per sottolineare il contributo che può dare il verde urbano per la qualità di vita nelle città e l’impegno civico necessario per mantenere questi preziosi rifugi verdi nei centri delle città metropolitane.

La messa a dimora è avvenuta in presenza del Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna e dell’Assessora alla nuova mobilità, vivibilità e cura dello spazio pubblico, valorizzazione dei beni culturali e portici Unesco, cura del patrimonio arboreo e Progetto Impronta verde del Comune di Bologna insieme ai ragazzi e alle maestre della scuola primaria Acri che dopo aver piantato l’acero hanno scoperto la targa. Il tutto è avvenuto in diretta streaming nazionale con iniziative analoghe in contemporanea in altre quattro città metropolitane a Napoli (Scampia), Torino, Bari e Reggio Calabria.

La scelta di “adottare” da parte dei Carabinieri forestali e dei ragazzi della scuola il giardino Pincherle è particolarmente significativa e simbolica perché si tratta un piccolo rettangolo verde, nel centro di Bologna, dietro al Mercato delle Erbe in via Morgagni, dove sono ancora visibili le antiche mura di Bologna, recentemente ristrutturato con interventi che lo hanno reso più fruibile di quanto non fosse in precedenza.