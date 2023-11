Continua l’impegno del Comune di Medicina per sostenere i nuclei familiari economicamente più fragili del territorio a fronte dei rincari energetici.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione ammontano complessivamente a 40 mila euro.

I cittadini possono presentare domanda esclusivamente online tramite il Portale Servizi Online dell’ASP Circondario Imolese entro venerdì 15 dicembre 2023.

L’importo, a fondo perduto, sarà corrisposto a copertura integrale o parziale di un’unica bolletta allegata all’istanza fino a un massimo di 400 euro, a fronte di spese per utenze domestiche di luce e gas sostenute nell’anno 2023 da nuclei famigliari residenti nel Comune.

Possono fare domanda i cittadini residenti in via continuativa a Medicina da dicembre 2021 e titolari di contratti gas ed energia elettrica di tipo domestico per l’immobile di residenza; con Isee in corso di validità inferiore o uguale a 17 mila euro e che non abbiano posizioni debitorie TARI fino al 2° acconto 2023.

Lo sportello sociale di Medicina è disponibile per dare informazioni allo 0516973900 (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì solo dalle 15 alle 17.45) e via email all’indirizzo ristori@aspcircondarioimolese.bo.it

«In questi ultimi anni come Amministrazione comunale abbiamo adottato sempre più misure a favore delle famiglie medicinesi per garantire un apporto concreto a seguito dei rincari energetici. Attraverso queste significative risorse, auspichiamo di poter contribuire ad alleggerire la pressione economica dei nostri concittadini» – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Dilva Fava.