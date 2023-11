I Carabinieri della Tenenza di Vignola, a seguito di alcuni controlli alla circolazione stradale, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di un 30enne, trovato alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, risultato positivo all’esame con l’alcoltest. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione. Gli stessi carabinieri hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena, un uomo 36enne, trovato in possesso di una modica quantità di cocaina.