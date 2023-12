Anas, nell’ambito del piano di riqualificazione della strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”, rientrata in gestione ad aprile del 2021, ha programmato una nuova fase degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione degli svincoli.

Da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre gli interventi interesseranno lo svincolo di Funo (km 14,400) nella città metropolitana di Bologna.

Le chiusure saranno attuate, in maniera alternata, le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione S. Giovanni in Persiceto e la rampa di uscita per chi viaggia in direzione Persiceto.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come di seguito specificato.

I percorsi alternativi durante la chiusura sono i seguenti: