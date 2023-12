Sono bastati sette minuti per il vantaggio nero verde, opera di un Flavio Russo in stato di grazia (cinque gol e due assist).

La punta centrale del Sassuolo Primavera classe 2004, ha sfruttato come meglio non poteva la prima azione offensiva della partita e con un colpo di testa ravvicinato ha superato il portiere avversario Tognetti.

Con la vittoria in Toscana di oggi (sabato 2 Dicembre), i ragazzi di Mister Emiliano Bigica sono al momento primi in classifica con 25 punti in attesa degli incontri di domani.

Alla vigilia l’allenatore dei neroverdi aveva dichiarato di aspettarsi una partita molto difficile contro una squadra di lunga tradizione. Una Fiorentina particolarmente legata alla storia personale del Mister Barese che sia da giocatore che da allenatore ha vestito quei colori.

Siamo che certi che al triplice fischio al Viola Park di oggi, i ricordi abbiano lasciato il posto alla gioia del presente, un presente nella zona alta di classifica per il Sassuolo nel campionato giovanile.

Prossimo impegno per la Primavera neroverde Domenica 10 Dicembre alle 13 allo stadio Ricci contro la Juventus.

Claudio Corrado