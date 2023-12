Già da queste ore serali i cittadini potranno nuovamente prenotare esami diagnostici e visite specialistiche (esclusi gli esami di laboratorio) esclusivamente tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l’app ER Salute. Da domani sarà possibile prenotare anche telefonicamente contattando il numero provvisorio Ausl 059 5130180 (lun-ven ore 8-16, esclusi i giorni festivi).

Resta ancora sospesa al momento la possibilità di prenotare tramite gli altri canali.

Verso il ripristino progressivo anche le prestazioni di Laboratorio: domani nel Punto prelievi di Modena in via Minutara saranno effettuati i prelievi per i cittadini in possesso di prescrizione con indicazioni di urgenza U e alle donne in gravidanza. Il Punto prelievi è aperto dalle 7 alle 10.

Sempre da domani riprenderanno anche i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale (TAO), nei Punti prelievi della provincia che abitualmente eseguono questa attività, per i pazienti TAO non assistiti a domicilio secondo la seguente modalità: potrà accedere chi aveva il prelievo previsto per domani, mercoledì 6 dicembre, e chi era programmato per mercoledì 29 novembre. Lo stesso schema verrà seguito giovedì 7 dicembre, quando saranno eseguiti i prelievi per i pazienti TAO previsti per quella giornata e saranno recuperati quelli per i pazienti TAO che erano programmati per giovedì 30 novembre.

Rimane per il momento sospeso il resto dell’attività dei Punti prelievi, mentre rimangono garantiti i prelievi per i ricoverati.

Sono stati riattivati i sistemi di Radiologia, Laboratorio, Anatomia patologica e Trasfusionale, nella giornata di oggi si sono svolti test per il loro collegamento con i sistemi di prenotazione, propedeutici alla piena operatività che si auspica di poter garantire entro alcuni giorni.

Tutto il personale delle Aziende sanitarie modenesi è impegnato a limitare al minimo i disagi per l’utenza. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si rinnova l’invito a seguire sui portali delle Aziende, in particolare www.ausl.mo.it e www.aou.mo.it, gli aggiornamenti costanti sui servizi e le attività sanitarie.

Si rinnova l’indicazione ad utilizzare responsabilmente il Pronto soccorso e i servizi di emergenza. È inoltre fondamentale presentarsi alle visite con l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento), la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido (tutte le informazioni sui siti delle aziende).