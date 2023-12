Il secondo appuntamento della Stagione teatrale 2023/2024 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) – curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale – è con uno dei nomi più amati del teatro italiano, Marco Paolini: giovedì prossimo 7 dicembre andrà in scena “Antenati – the grave party” scritto diretto e interpretato dall’artista bellunese. Lo spettacolo affronta i temi dell’evoluzione e dell’ecologia in chiave epico-comica, in una narrazione che in cui i fatti e i problemi del presente si legano a quelli del passato, difficoltà e pericoli attraversati dai nostri antenati in 200.000 anni. Inizio alle ore 21, biglietti da 19 euro a 10 euro.

Lo spettacolo si avvale delle musiche di Fabio Barovero; il luciaio è di Michele Mescalchin, mentre il fonico è Piero Chinello; assistenza tecnica Pierpaolo Pilla, direzione tecnica Marco Busetto. Una produzione Michela Signori, Jolefilm della durata di circa 90 minuti.

Info:Tel 0536 304034 WhatsApp: 333 2455578 – E-mail info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it – www.ater.emr.it