Al Teatro Comunale c’è già aria di Natale, grazie a ”We wish you a Muffins Christmas”, in scena venerdì, 8 dicembre, nella rassegna “Famiglie a Teatro”.

Sul palco i Muffins, compagnia nata a Bologna nel 2015 dall’incontro tra il cantautore Stefano Colli e i giovani musicisti Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, freschi di diploma sotto le Due alla “Bernstein School of Musical Theater”.

Venerdì pomeriggio il gruppo bolognese presenterà « un divertentissimo concerto adatto a tutta la famiglia, per festeggiare insieme la magia del Natale » con le melodie dei più celebri brani natalizi e le intramontabili colonne sonore delle favole che hanno fatto la storia del cinema d’animazione: «un magico viaggio tra fiabe, fantasia e Natale».

Il biglietto costa 10 euro, cinque euro fino a 14 anni. Il sipario si aprirà alle ore 17:00.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato nel dicembre scorso per indisposizione di un interprete). Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it