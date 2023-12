Sereno con tendenza ad aumento della nuvolosità in serata a partire dai settori occidentali. Foschie dense e banchi di nebbia fino al primo mattino, in nuova formazione dalla sera. Temperature minime in diminuzione comprese tra -3 e -1 grado nelle pianure interne, valori anche inferiori in aperta campagna e tra 0 e 2 gradi lungo la fascia costiera. Massime pressoché stazionarie tra 6 e 9 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti a disporsi da sud-ovest sui rilievi in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)