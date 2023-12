Campionato Italiano di Avicoltura il 9 e il 10 dicembre a Scandiano. Oltre ai più disparati avicoli ornamentali (ci sarà anche il campionato uova – relativo alle razze che depongono uova colorate come l’Araucana e la Marans), saranno ospiti della manifestazione l’associazione New Gar che raccoglie i coniglicoltori: per l’occasione esporranno molte razze, sia produttive che ornamentali, e la Federazione Colombofila Italiana con i colombi viaggiatori.

Appuntamento presso il Centro Fieristico di Scandiano in Piazza Prampolini il 9 e il 10 dicembre ad ingresso gratuito.