Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 dicembre, centinaia di bimbi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie reggiane hanno festeggiato un anno di educazione stradale assieme agli agenti della Polizia locale. La kermesse, giunta all’undicesima edizione, è tornata all’interno del palazzetto di via Guasco, con 38 classi di Reggio Emilia e provincia.

La manifestazione, organizzata da Polizia locale e dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Aci, si è aperta con il saluto delle autorità. Ad accogliere gli alunni delle scuole, il sindaco Luca Vecchi, Raffaella Curioni assessora a Educazione e Conoscenza, Paolo Bernardi dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Mauro Rozzi presidente della Fondazione per lo Sport e Marco Franzoni, presidente di Aci Reggio Emilia.

A fare gli onori di casa il comandate della Polizia locale Stefano Poma che ha anche ringraziato tutti i presenti per la grande collaborazone che da undici anni rende possibile la festa.

Gli agenti hanno dato il via al gioco. Ogni classe ha avuto a disposizione tre cartelle per partecipare alla tombolata che metteva in palio quattro ambite digital board, le lavagne interattive multimediali di ultima generazione. Le lavagne, indispensabili per realizzare una didattica aggiornata, sono state messe in palio grazie alle risorse stanziate dall’Ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia, dall’Aci e dalla Polizia locale–Comune di Reggio Emilia. Oltre alle lavagne digitali, non sono mancati i premi ‘di consolazione’ in buoni acquisto di materiale didattico forniti dalla Cartoleria Buffetti di via Cafiero, da Til e dalla libreria Uver. Infine, non sono mancate le golosità: le Ggev – guardie giurate ecologiche volontarie – di Reggio Emilia hanno distribuito le merendine messe a disposizione da Conad e Parmareggio mentre ogni classe ha potuto gustare i biscotti cucinati dagli studenti del Motti a forma di segnali stradali.

HANNO DETTO – “Ringrazio la Polizia locale – ha affermato Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia – e a tutti i soggetti che credono in questo progetto e nei suoi valori profondamente educativi non solo per quanto riguarda l’educazione stradale”.

“Un ringraziamento importante va agli insegnanti – ha detto Raffaella Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza – per il lavoro che fanno. Siamo molto felici che queste iniziative vengano ospitate dentro al nostro palazzetto che, oltre ad essere un spazio dedicato allo sport, è uno spazio di gioco e di educazione”.

“Il lavoro messo in campo dai docenti per seguire l’educazione stradale – ha sottolineato Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale – è fondamentale. Inoltre voglio ringraziare in modo particolare il Motti indirizzo alberghiero, per la produzione dii biscotti speciali, per l’occasione a forma di… segnali stradali”.

I VINCITORI – Nell’edizione 2023 la dea bendata ha sorriso a tre classi che hanno conquistato altrettante lavagne multimediali a beneficio di tutta la scuola. I vincitori delle digital board sono: la 4^ A di Bagno, la 4^ B San Giovanni Bosco, 3^ B Marco Polo.

A vincere i buoni spesa in materiale didattico da sono state invece 4^A Bartali, 4^B Marco Polo e 4^ B Pascoli. Infine la 4^ B della Bartali ha vinto l’ingresso gratuito a una partito della reggiana